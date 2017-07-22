15-16 июля в парке 300-летия в Санкт-Петербурге прошел третий по счету фестиваль от команды Радио Рекорд и крупнейшей социальной сети России и СНГ «ВКонтакте» — VK Fest 2017. Как и в предыдущие два года, в 2017 году фестиваль собрал на территории парка огромное количество людей. По подсчетам организаторов, VK Fest в этом году посетило свыше 85.000 человек и более полутора миллионов зрителей интернет-трансляции. На нескольких сценах выступило более 40-ка артистов и групп, среди которых Лена Темникова, Макс Барских, LOBODA, Мот, Би-2, Макс Корж, Муммий Тролль, Хлеб, Noize MC, Нервы, IOWA, Yellow Claw и многие другие. Огромное пространство парка было разделено на 20 тематических зон (а это 350 площадок в режиме «интерактив»!). И надо сказать, разгуляться было где: за два дня лично мы не успели обойти все, что хотелось посетить. Парк 300-летия Санкт-Петербурга на два дня превратился в целый город, украшенный «достопримечательностями» социальной сети «ВКонтакте» и новинками современных технологий: Вы ведь пользуетесь стикерами, мемасиками, гифками? Все это можно было увидеть в огромных количествах на пути от площадки к площадке и сделать красивое фото (куда же без этого). Например, в зоне «Блогеры» можно было пообщаться и увидеть самых топовых сенсаций рунета, послушать Лену Летучую и Ольгу Бузову.

В зоне «Косплей» посетители фестиваля могли принять участие в различных квестах, увидеть сотни образов из любимых фильмов. В зоне «Юмор» выступали звезды популярного шоу «Stand Up», «Comedy Club» и «Танцы». Пляж парка у Финского залива солнечно принял всех любителей спорта и спортивных игр, а также сцену Радио Рекорд с известными диджеями где песок просто дыбом стоял. Перечислять можно довольно много, и все равно что-нибудь да забудем. Каждый из посетителей фестиваля, независимо от возраста, мог по своему вкусу найти себе занятие: познакомиться и пообщаться, поиграть со своими детьми и друзьями в разнообразные игры, «порубиться» в приставки, спеть и станцевать, порисовать, вкусно покушать и полежать с книгой в гамаке, принять участие в различных квестах, мастер-классах и конкурсах, полюбоваться на выставку ретро-автомобилей и просто отлично провести время. Определенно, лучший фестиваль этого лета в Петербурге. Мы с нетерпением ждем, что же нам готовит ВКонтакте в следующем году! Больше фото от Сергея Платонова здесь.