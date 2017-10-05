Один из постоянных судей «Versus Battle» Дмитрий Егоров aka Габонская Гадюка объявил о старте новой закрытой баттл-площадке «Punch Club Fidelio». В лигу проекта войдут восемь участников, имена будут анонсированы в ближайшие дни на их официальных аккаунтах сети «ВКонтакте».

«Я считаю, что нам удалось собрать очень крутую и интересную лигу с очень талантливыми MC, кого-то вы знаете, кто-то будет для вас абсолютным новичком, а кто-то предстанет в новом амплуа, мы постарались взять всё лучшее из баттлового рэпа и привнести в него несколько свежих элементов», — говорит Дмитрий.

Первый баттл будет опубликован уже в этом месяце, также об этом будет сообщено заранее на официальных страницах лиги.

Баттлы будут проходить в абсолютно разных локациях. «Мы очень постарались, чтобы это были интересные и необычные места, ну а визуально это будет действительно круто и красиво, спасибо нашему продакшену и продюсерам», — добавил организатор.