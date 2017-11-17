Ростовский автор песен, певец, продюсер и основатель независимого лейбла «Н.А.К.А.У.Т.» — Ваня Сэд — представил диск, получивший название «Осень Нулевых».

Купить альбом в «Google Play».

Персональная страница музыканта в «Вконтакте».

Страница проекта в «Вконтакте».

Известно, что композиции с релиза были записаны до 2009 года, а позже собраны артистом, отремастированы и выпущены как полноценный альбом.

Наша рецензия на диск.

Добавим, что сейчас музыкант работает над проектами Разгоняя Дожди и пишет альбомом «Full Immersion».