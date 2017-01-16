В Интернете появилась новая композиция протеже Канье Уэста – американского рэпера Биг Шона – «Halfway Off the Balcony». Ознакомиться с композицией можно на нашей странице в «Вконтакте».

Песня станет частью четвёртого студийного альбома музыканта «I Decided». Выход пластинки состоится 3 февраля на лейблах «GOOD» и «Def Jam». Среди продюсером лонгплея стоит отметить Канье Уэста и лично – Биг Шона.

Ранее в поддержку диска были выпущены синглы «Bounce Back» (#18 в чарте «Billboard Hot 100») и «Moves».

В прошлом году Биг Шон и Дженей Айко выпустили дебютный альбом совместного проекта Twenty88 с одноимённым названием «Twenty88». Пластинка добралась до пятой позиции чарта «Billboard 200».