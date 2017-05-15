Лето уже на подходе и наступает время подумать о том, на каком фестивале ты хочешь оторваться по полной. Ведь именно летом проходят самые известные музыкальные фестивали в мире, и в России в том числе. Сегодня мы хотим рассказать о фестивале уличной культуры Urban Culture Festival 2017. Самый масштабный фестиваль уличной культуры набирает обороты и готовится раскачать две столицы в начале лета: 27-28 мая в Москве и 3-4 июня в Петербурге. В этом году Москва впервые примет фестиваль на одной из лучших концертных площадок города — Stadium Live. Через неделю фестиваль переместится в Санкт-Петербург в Музей Стрит-Арта. Urban Culture Festival 2017 — это погружение в атмосферу кричащего хип-хопа, экстремального спорта, смешения современных субкультур и единения представителей прогрессивного ультра-класса двух столиц. Более двадцати громких имен на главной сцене, более сотни спортсменов и безбашенных экстрим райдеров, бескомпромиссная рэп-битва — лишь малая часть программы. На главной сцене: Скриптонит, Anacondaz, Хлеб, Нигатив, Триада, Little Big, Хаски, Дана Соколова, Скруджи и многие другие.

Команда фестиваля возведёт целый город из десятков тонн специальных конструкций, киловатт звука и решительной энергии улиц. В течение двух дней московский Stadium Live и петербургский Музей Стрит- Арта вместят более 120 кастом байков и уникальных автомобилей, street-dance show, tattoo-workshop, зону уличных стилистов, гигантский маркет и десятки других тематических зон от спрей-арта, оккупированного 20 уличными художниками, до вейп-форума, где своим мастерством поделятся известные вейперы. Самые яркие представители субкультур впервые станут номинантами невероятно отвязной премии Urban Culture Awards 2017.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля: Urban Culture Festival.