В сеть попал новый студийный альбом легендарных U2 «Songs of Experience».

Диск станет четырнадцатым в студийной дискографии «гигантов» рок-музыки. За продвижение релиза будут отвечать лейблы «Interscope» и «Universal Canada». Среди продюсеров альбом отметился Райан Теддер из OneRepublic.

Ранее, в поддержку диска, официально вышли — сингл «You’re the Best Thing About Me»и промо-трек «Get Out of Your Own Way», записанный при участии Кендрика Ламара.