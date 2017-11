U2 и Кендрик Ламар опубликовали очередной совместный трек, получивший название «American Soul». Новинка стала альтернативной версией песни «XXX», которая вошла в альбом Ламара «DAMN.»

Интересно, что совсем недавно ирландские рокеры и американский рэпер совместными усилиями выпустили композицию «Get Out of Your Own Way». Новинка, наряду с треками «You’re the Best Thing About Me» и «The Blackout», войдет в грядущий лонгплей U2 «Songs of Experience». Четырнадцатая работа группы поступит в продажу 1 декабря.