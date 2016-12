На «YouTube» состоялась премьера нового документального фильма ирландской инди-рок группы Two Door Cinema Club — «I Saw The World Today».

В проекте музыканты рассказали о своём последнем третьем студийном диске «Gameshow». Напомним, что выход альбома состоялся 14 октября на лейбле «Parlophone».

Пластинка имела умеренный успех в альбомных чартах Европы. В поддержку лонгплея были выпущены синглы «Are We Ready? (Wreck)», «Bad Decisions», «Gameshow» и «Ordinary», не снискавшие успеха в хит-парадах.

