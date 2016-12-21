Официально объявлен список артистов, которые удостоятся участи попасть в «Зал славы рок-н-ролла» в 2017 году, ими стали группы Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam, Yes и исполнительница Джоан Баэз.

Удивительным образом в числе новых членов оказался легендарный рэпер Тупак Шакур, который кстати не имеет ничего общего с рок-н-роллом. Напомним, что Тупак погиб в результате огнестрельного ранения 13 сентября 1996 года.

В список могли также попасть: Depeche Mode, Kraftwerk, Chic, Джанет Джексон, Bad Brains, Jane’s Addiction, MC5, Chaka Khan, The Zombies и The Cars.

Церемония включения новых членов и ушедших легенд рэп-музыки в «Зал славы рок-н-ролла» состоится 7 апреля.

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