Американский рэп-артист Трэвис Скотт порадовал своих фанатов новогодним подарком – клипом на композицию «Beibs in the Trap».

Девушки, тачки, гламурная и дорогая жизнь, в общем – всё как у «всех».

Продюсером композиции выступил Nav. Трек является частью второго студийного альбома исполнителя «Birds in the Trap Sing McKnight», релиз которого состоялся 2 сентября.

Диск сумел покорить вершину американского хит-парада «Billboard 200», однако был распродан куда меньшим тиражом нежели дебютник «Rodeo» (2015).

В следующем году артист планирует выпустить третий студийный альбом «AstroWorld».