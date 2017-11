Шведская певица и автор песен Туве Нильссон, более известная как Tove Lo, представила сразу две новых музыкальных композиции с будущего студийного альбома. Треки «shedontknowbutsheknows» и «Stranger» положат начало третьему сольнику исполнительницы под названием «Blue Lips», помимо выше названных песен, в него войдут еще 12.

Треклист альбома:

1. Light Beams;

2. Disco Tits;

3. shedontknowbutsheknows;

4. Shivering Gold;

5. Don’t Ask, Don’t Tell;

6. Stranger;

7. Bitches;

8. Pitch Black;

9. Romantics (featuring Daye Jack);

10. Cycles;

11. Struggle;

12. 9th of October;

13. Bad Days;

14. Hey You Got Drugs.

Премьера LP «Blue Lips» состоится в эту пятницу — 17 ноября, при поддержке «Island Records».