Российская певица Ирина Тонева — участница группы «Фабрика», выступающая в рамках сольного проекта TONEVA — выпустила новый сингл «Шагнуть». Ознакомиться с новинкой можно в социальной сети «Вконтакте», «iTunes» и на сайте «YouTube».

Ирина Тонева немного рассказала Apelzin.ru о работе над лирикой к новому синглу: «При написании текста этой песни я столкнулась с раздвоением мнений. Кто-то говорил: “в метро… люди огибают друг друга легко…”, — это, мол, странно, не по-русски звучит. Мол, человек не может обогнуть. А мне из всего текста этот оборот нравился больше всего, потому что он художественнее и метафоричнее. Оставила этот оборот! Количество людей, которому он нравился оказалось больше, хотя в меньшинстве были авторитетные для меня люди».

«Аранжировку создал Артур Бабаев. Моим песням подходит именно такое саунд-погружение. Наше звучание особенно», — добавила она.