Немецкий поп-рок коллектив Tokio Hotel представил новую композицию, получившую название «What If». Трек доступен в качестве пред-заказа нового альбома музыкантов в магазине «iTunes», а также на «YouTube».

Напомним, что в прошлую пятницу музыканты поделились лид-синглом «Something New», снискавшим большую популярность.

Новый альбом коллектива «Dream Machine» поступит в продажу 3 марта будущего года на лейбле «Starwatch Entertainment» . Пластинка станет пятой, в студийной дискографии группы.