Популярный немецкий поп-рок коллектив Tokio Hotel представил свой новый трек «Something New». Композиция доступна в качестве предзаказа их нового альбом в «iTunes», впрочем, ознакомиться с новинкой можно в социальных сетях.

Премьера была воспринята фанатами на ура: «Нравится, я не успел послушать, но чёрт – уже нравится… Спустя пару минут послушал. Чёрт, всё равно нравится, даже ещё больше нравится», — пишут фанаты коллектива в сети «Вконтакте».

Песня «Something New» стала ведущим синглом в поддержку грядущего пятого студийного альбома ребят «Dream Machine», релиз которого ожидается 3 марта.

Последний диск музыкантов «Kings of Suburbia» поступил в продажу в октябре 2014 года и добрался до второй позиции хит-парада Германии. Пластинка получила платиновый статус в Бельгии. Напомним, что в том же году, ребята побеседовали с журналом Apelzin.ru.

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