Новый диск Tokio Hotel «Dream Machine» включает 10 композиций. Стиль очередной студийной работы немецкого коллектива можно определить как сочетание инди-попа, альтернативы и новейшей электроники с то и дело пробивающимися отзвуками 80-х.

«Мы всегда мечтали выпустить такой альбом, над которым работали бы только мы вчетвером, и никто бы нам не мешал. Начав работать над “Dream Machine”, мы с самого начала знали, что будем делать все самостоятельно. Нам не были нужны ни продюсеры, ни авторы текстов. Это альбом нашей мечты. Не только потому, что нами никто не руководил, но еще и потому, что теперь мы как группа наконец можем передать с помощью нашей музыки все то, что скрыто у нас внутри», — рассказал солист Билл Каулитц.

По словам музыканта, «Dream Machine» — своего рода путешествие в фантазийный мир группы. «Этот альбом – бесконечная вечеринка, огромный разноцветный клуб в волшебной стране со всем необходимым: студия, выступления, гастроли. Мы находимся в своем собственном мире, этаком пузыре. И в этой пластинке каждый найдет что-то свое: каждый сможет выбрать “свои любимые фрукты и сладости”. В этом и была наша задача», — говорит Билл.

Уже 12 марта у Tokio Hotel начнется большой европейский тур в поддержку нового диска, в рамках которого группа также даст 8 концертов в России.

Трек-лист альбома:

Something New Boy Don’t Cry Easy What If Elysa Dream Machine Cotton Candy Sky Better As Young As We Are Stop, Babe Bonus Track — Galaction