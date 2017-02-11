Немецкий поп-рок коллектив Tokio Hotel выпустил новый клип на композицию «Something New».

Примечательно, что действие ролика происходит в пустыне. За считанные часы, работа набрала более 35 тысяч просмотров и 4 тысяч лайков в сети «YouTube».

Песня «Something New» является ведущим синглом в поддержку грядущего пятого полноформатника музыкантов «Dream Machine». Пластинка поступит в продажу в марте этого года на лейбле «Starwatch Entertainment».

Последний альбом музыкантов «Kings of Suburbia» вышел в октябре 2014 года и добрался до второй позиции чарта Германии.