Подающая большие надежды, американская R&B-дива Тинаши выпустила новый ролик на композицю «Company».

Упор в клипе сделан на танцевальную составляющую, при том – очень эротичную. «Минимум необходимого, ничего лишнего» — такой концепции придерживались авторы видео.

Трек «Company» стал первым и, на данный момент — единственным синглом в поддержку второго студийного альбома исполнительницы «Nightride». Выход пластинки состоялся 4 ноября на лейбле «RCA».

Несмотря на то что продажи диска обернулись провалом, такие авторитетные издания как «Rolling Stone» и «Fuse» внесли его в ТОПы лучших R&B-лонгплеев года.