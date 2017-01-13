Популярный нидерландский диджей и музыкальный продюсер Тиесто представил свой новый сингл, получивший название «On My Way». Трек записан при участии Bright Sparks.

Примечательно, что «живая» премьера композиции состоялась несколькими месяцами ранее. Ещё в октябре 2016 года, на «YouTube» было опубликовано выступление музыканта с треком на «AMF» 2016.

Предположительно, песня может являться ведущим синглом в поддержку нового студийного альбома Тиесто, детали релиза которого станут известны позже.