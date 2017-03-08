Британский инди-поп коллектив The xx поделился новой видео-работой на композицию «Say Something Loving».

Ролик вышел весьма качественным и лишенным всевозможных «мейнстримовых элементов», хотя, и вместивший в себя ряд видео-эффектов. Судя по комментариям на «YouTube», у многих клип вызвал смесь ностальгии с меланхолией.

Песня «Say Something Loving» стала вторым официальным синглом в поддержку третьего студийного альбома музыкантов «I See You». Пластинка поступила в продажу в январе и покорила вершину британского хит-парада. В США лонгплей добрался до 2-й позиции «Billboard 200».

Ранее, в поддержку диска, был выпущен лид-сингл «On Hold», который удостоился золотого сертификата в Австралии.