Канадский музыкальный исполнитель The Weeknd представил новый клип на трек «Party Monster».

Видео вышло весьма хаотичным, наполненным разными видео эффектами, с множеством отсылок и долей сюрреализма.

Трек «Party Monster» стал третьим синглом в поддержку третьего студийного альбома музыканта «Starboy», релиз которого состоялся 25 ноября прошлого года.

Ранее, в поддержку диска были опубликованы синглы «Starboy» (#1 позиции в национальных чартах США и Великобритании), а также «I Feel It Coming», записанные при участии французского электронного дуэта Daft Punk