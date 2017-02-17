Канадский музыкальный исполнитель The Weeknd выпустил новый клип на композицию «Reminder».

Менее чем сутки, работа сумела набрать свыше трёх с половиной миллионов просмотров в сети «YouTube» и удостоилась 287 тысяч «лайков». Видео выполнено в куда менее вызывающей манере, нежели предшественники — «Starboy» и «I Feel It Coming».

Трек «Reminder» вошёл в третий студийный диск музыканта «Starboy», однако — синглом не стал. Диск поступил в продажу в ноябре прошлого года и показал большие успехи в музыкальных чартах, однако, был противоречиво воспринят критиками и фанатами.

На днях, The Weeknd «засветился» на треке своего протеже Nav «Some Way».