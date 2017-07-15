После трехлетнего перерыва The Script возвращаются с новой музыкой. Участники ирландской поп-рок группы представили видео на песню «Rain».

Многие поклонники уже прокомментировали новый музыкальный стиль коллектива, при этом не все остались довольны отходом The Script от рокового звучания.

Песню «Rain» фронтмен The Script Дэнни О’Донохью комментирует так: «Только в конце очень длительного процесса над пятой пластинкой появился трек «Rain». Это летняя песня! Мы думаем, что The Script сможет устроить дождь во время жары».

На счету команды четыре студийных альбома. Последний «No Sound Without Silence» вышел в 2014 году, заняв первую позицию британского чарта. Пластинка включает хит «Superheroes».