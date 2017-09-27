Рок-квартет The Rasmus представили публике экранизацию своего последнего сингла «Wonderman» с еще не вышедшего девятого студийника под названием «Dark Matters». Раннее в поддержку грядущего LP было выпущено три композиции — «Nothing» и нашумевшие в Европе «Paradise» и «Silver Night».

Премьера клипа состоялась ночью, 27 сентября, на официальном канале группы в «YouTube».

Автором музыкального видео выступил финский режиссер и кинопродюсер Йессе Хаая, известный на родине по таким фильмам ужасов как «Рендель» и «Преступная аллея».

Дата релиза пластинки намечена на шестое октября уходящего года.