Американская альтернативная рок-группа The Pretty Reckless выпустила новый клип на трек «Oh My God».

Ролик вышел весьма простым, но при этом – «драйвовым». В видео нет никаких сюжетных линий, зато всё внимание сконцентрировано на музыкантах.

Песня «Oh My God» стала вторым синглом в поддержку третьего студийного альбома коллектива «Who You Selling For». Пластинка поступила в продажу в октябре прошлого года на лейбле «Razor & Tie» и добралась до 13-й позиции чарта «Billboard 200», получив при этом сдержанные отзывы критиков.

Ранее, в поддержку диска был выпущен лид-сингл «Take Me Down», добравшийся до 1-й позиции хит-парада «Mainstream Rock» (США).