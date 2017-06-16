Американские рокеры The Killers возвращаются на сцену с новым треком. Песня под названием “The Man”, премьера которой состоялась в эфире радиостанции “BBC Radio 1”, уже доступна для прослушивания в сети.

Это первый сингл музыкантов с 2012 года, когда вышел четвертый альбом “Battle Born”. Отметим, что Брендон Флауэрс и его команда также порадовала поклонников сборником хитов “Direct Hits” (2013), включающего синглы “Shot at the Night” и “Just Another Girl”.

В интервью Энни Мак на “BBC Radio 1” Флауэрс также сообщил название грядущей пятой студийной пластинки – “Wonderful Wonderful”, и прокомментировал песню “The Man”: «По звучанию это будет фанк. Это самая фанковая вещь, которую мы когда-либо делали».

Музыкант добавил, что репетировать старые песни вместе с другими участниками группы намного проще, чем писать новые треки. Брендон также отметил, что их новый материал продемонстрирует прогресс в звучании The Killers.

Пятый альбом The Killers “Wonderful Wonderful” выйдет 20 сентября.