Британский коллектив The Horrors выпустил новый сингл под названием «Machine». Это первая запись группы с момента выхода альбома «Luminous» (2014).

«Ужасы» по-прежнему остались приверженцами таких жанров, как post-punk и garage revival. В июле и августе они дадут несколько концертов в Великобритании и Европе.

The Horrors существуют с 2005 года, широкую известность приобрели в 2009 с выходом альбома «Primary Colours». В 2010 году группа дала несколько концертов в России. Также в 2015 они выступили на московском фестивале «Пикник Афиши».