Участники украинской рок-группы The HARDKISS представили видеоклип на новый сингл «Антарктида». Песня была записана в поддержку свежего альбома музыкантов “Perfection is a Lie”.

Видеоряд включает кадры с ледником, который мистическим образом появляется в школе. Ученики заходят в спортзал и теряют сознание также, как и главная героиня от тающей брылы льда.

Фронтвумен группы Юлия Санина объясняет идею видео так: «Для кого-то это будет история о необратимых климатических изменениях, а кто-то увидит в леднике магический символ».

Альбом “Perfection is a Lie”, выпущенный 7 апреля, стал второй полноформатной студийной работой The HARDKISS, которая выступает последователем дебютника “Stones and Honey” 2014 года. Отметим, что кроме композиции «Антарктида», диск включает еще 11 треков, записанных за последние два года.