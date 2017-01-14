Состоялась премьера нового альбома американской рок-группы The Flaming Lips – «Oczy Mlody».

Ознакомиться с диском можно на нашей странице в социальной сети «Вконтакте».

Пластинка стала четырнадцатой в студийной дискографии музыкантов.

Продюсерами лонгплея выступили Dave Fridmann, Scott Booker и сами The Flaming Lips.

Диск выпущен на лейблах «Warner Bros» и «Bella Union».

Ранее в поддержку пластинки были опубликованы синглы «The Castle», «How??», «Sunrise (Eyes of the Young)» и «We a Famly», не снискавшие успеха в музыкальных чартах.