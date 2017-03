В сети появился официальный треклист саундтрека к грядущей восьмой части франшизы «Форсаж». Также, состоялась премьера ведущего сингла в поддержку сборника в исполнении Lil Uzi Vert, Quavo и Трэвиса Скотта — «Go Off».

В треклист компиляции вошло четырнадцать композиций. Среди исполнителей можно отметить — Young Thug, 2 Chainz, Уиз Халифа, G-Eazy и многих других.

Премьера ленты в России состоится 13 апреля. Режиссёром картины выступил Феликс Гэри Грей, сценарий написал Гэри Скотт Томпсон, композитором, по традиции выступил Брайан Тайлер.

Треклист релиза:

1. Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock — Gang Up

2. Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott — Go Off

3. G-Eazy & Kehlani — Good Life

4. PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie — Horses

5. Migos — Seize the Block

6. YoungBoy Never Broke Again — Murder (feat. 21 Savage) [Remix]

7. Bassnectar — Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix]

8. Post Malone — Candy Paint

9. Kevin Gates — 911

10. Lil Yachty – Mamacita (feat. Rico Nasty)

11. Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini — Don’t Get Much Better

12. Pitbull & J Balvin — Hey Ma (feat. Camila Cabello) [Spanish Version]

13. Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna — La Habana (feat. El Taiger)

14. J Balvin & Pitbull — Hey Ma (feat. Camila Cabello)