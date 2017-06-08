Американский дуэт диджеев Эндрю Таггарта и Алекса Палла The Chainsmokers в прошлом году попали в заголовки таблоидов и газет после своих слов о новом сингле певицы Леди Гаги. Скандал разгорелся после того как Алекс Палл в интервью журналу Rolling Stone назвал лид-сингл «Perfect Illusion» с нового альбома «Joanne» Леди Гаги «отстоем»: «Много талантливых людей работали над этим треком, но это……» После этих слов The Chainsmokers подверглись шквалу критики и возмущений со стороны фанатов Леди Гаги по всему миру. Сама певица отреагировала на это, написав в своем аккаунте в Twitter: «Быть может вам, ребята, больше понравится песня «A-YO»?» (Песня с альбома «Joanne» — прим.ред). Позже Палл и Таггарт в интервью NME принеси извинения певице: «Мне просто не понравилась песня. На самом деле, слова вырваны из контекста, потому что тогда мы обсуждали Гагу, насколько мы уважаем её как артиста и говорили обо всём, что она сделала. Сейчас мне 32, в течение 30 лет никому не было дела до того, что я говорю. Я чувствую себя ужасно, потому что считаю, что такое публичное осуждение — это не круто. Я просто понял, что нужно иногда держать свои мысли при себе». – объяснил Алекс Палл. Эндрю Таггарт также добавил: «Мы восхищены ответом Леди Гаги в Twitter, это так мило. Я люблю «стеб» и это был такой остроумный ответ. 10 из 10!».

В скандале с дуэтом The Chainsmokers Леди Гагу поддержали многие знаменитости, в том числе Марк Ронсон, и даже певица Холзи, которая записала с диджеями совместную песню «Closer».