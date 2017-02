Популярный американский электронный дуэт The Chainsmokers выпустил новый сингл, получивший название «Something Just Like This». Одновременно с премьерой песни, на «YouTube» состоялась премьера лирик-видео.

Стоит отметить, что в записи композиции принял участие британский поп-рок коллектив Coldplay.

Трек «Something Just Like This» стал вторым синглом в поддержку грядущего дебютного студийного диска The Chainsmokers «Memories…Do Not Open», релиз которого ожидается 7 апреля на лейблах «Columbia» и «Disruptor».

Добавим, что в этом году также ожидается выход нового мини-альбома Coldplay «Kaleidoscope».