Итальянский диджей и продюсер The Bloody Beetroots выпустил новую композицию под названием «Pirates, Punks & Politics». В записи трека принял участие фронтмен рок-группы Jane’s Addiction Перри Фаррелл.

Песня войдет в грядущий альбом музыканта «The Great Electronic Swindle» и станет третьим треком, выпущенным в его поддержку. Напомним, что ранее были презентованы «My Name Is Thunder» и «Saint Bass City Rockers».

Треклист и обложка релиза:

1. My Name Is Thunder (Electronic Version)

2. Wolfpack (feat. Maskarade)

3. Nothing But Love (feat. Jay Buchanan)

4. Pirates, Punks & Politics (feat. Perry Farrell)

5. Invisible (feat. Greta Svabo Bech)

6. All Black Everything (feat. Gallows)

7. Irreversible (feat. Anders Friden)

8. Enter the Void (feat. Eric Nally)

9. Future Memories (feat. Crywolf)

10. The Great Run (feat. Greta Svabo Bech)

11. Kill Or Be Killed (feat. Leafar Seyer)

12. Saint Bass City Rockers

13. Hollywood Surf Club (feat. Mr. Talkbox)

14. The Day of the Locust

15. 10,000 Prophets

16. Drive (feat. Deap Vally)

17. Crash (feat. Jason Aalon Butler)

Премьера «The Great Electronic Swindle» намечена на 20 октября.