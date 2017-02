Британский инди-рок квартет The 1975 анонсировал новый сингл.

Композиция, получившая название «By Your Side», станет доступна 21 февраля.

Пока точно не ясно, к чему приурочен выход новинки.

Напомним, что в прошлом году музыканты выпустили свой второй студийный диск, который получил название «I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it». Пластинка сумела возглавить музыкальные чарты США, Великобритании, Канады и ряда других стран, а также получила высочайшие отзывы критиков.