Британская инди-поп группа The 1975 выпустила новый трек «By Your Side». Послушать песню целиком можно на нашей странице в «Вконтакте».

Композиция является одноимённой кавер-версией песни британской соул-команды Sade, вышедшей в 2000 году, на их пятом студийном альбоме «Lovers Rock».

В прошлом году The 1975 представили миру свой второй студийный диск «I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It», который покорил вершины американского и британского чартов. Пластинка снискала высочайшие оценки музыкальных критиков.