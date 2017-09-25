13 октября в питерском клубе A2 Green Concert выступит одна из самых популярных поп-певиц нашей страны – Елена Темникова. Самая стильная женщина 2016 года по версии телеканала ТНТ Music, вошедшая в топ-100 самых сексуальных женщин страны, Темникова — автор многочисленных музыкальных хитов и единственная певица, чьи три сингла «Импульсы», «Ревность» и «Не обвиняй меня» возглавили российский iTunes в 2016 году. Ее хиты за прошлый год прозвучали на радио более миллиона раз, а дебютный альбом Temnikova I получил золотой статус. А еще Елене принадлежит Рекорд Гиннеса — живой концерт с прямой онлайн-трансляцией с высоты 2 км 320 м (6.08.2016) и 750 000 просмотревших его пользователей онлайн! Также Елена стала единственным русскоязычным артистом, выбранным официальным лицом радиостанции № 1 страны — Europa Plus. Прославилась девушка благодаря своему участию в поп-проекте Максима Фадеева Serebro. Уже в качестве сольного исполнителя певица выпустила уже два миниальбома, множество ярких синглов и атмосферных видеоклипов.

А прямо по курсу — дебютный полноформатный альбом и концерт в Питере, 13 октября на сцене клуба A2 Green Concert. Билеты можно приобрести на сайте клуба A2 либо в кассе по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Медиков, 3