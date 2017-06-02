Безусловным лидером прошедшей недели стал Егор Крид, добившись первенства как в чартах «Apple Music», так и в «iTunes» с новой пластинкой. «Что они знают?» — второй альбом Егора Крида после дебютного лонгплея 2015 года «Холостяк».

Скриптонит со вторым лонгплеем «Праздник на улице 36» вошел в тройку лидеров песенных чартов «Apple Music» (3 место) и попал на 2-ю строчку в «iTunes».

С 4-го места в альбомных чартах «Apple Music» и «iTunes» стартовала новая запись американской рок-группы Linkin Park. «One More Night» — седьмая студийная работа группы, знаменующая неожиданный поворот к более форматному поп-звучанию после взятого на предыдущем «The Hunting Party» курса на утяжеленный саунд. Легендарная команда впервые воспользовалась услугами приглашенных поэтов и уделила первостепенное внимание лирике, а не аранжировкам.

Лидерство в песенном чарте «Apple Music» досталось коллективу Грибы и хиту «Тает лёд».

Среди свежих треков песенного чарта «Apple Music»: первый сингл из нового мини-альбома Елены Темниковой «Давай улетим», стартовавший со 2-й строчки. Композиция также возглавила список самых скачиваемых песен в «iTunes» по итогам недели.

Официальные чарты «Apple Music» в России за 22-ю неделю 2017.

Альбомы:

1. Егор Крид — Что они знают?

2. Каста — Четырёхглавый орёт

3. Скриптонит — Праздник на улице 36

4. LINKIN PARK — One More Light

5. Jah Khalib — Если чё, я Баха

6. ЛСП — Tragic City

7. Kendrick Lamar — DAMN.

8. Artik & Asti — Номер 1

9. Ed Sheeran — ÷ (Deluxe)

10. ATL — Лимб

Треки:

1. Грибы — Тает лёд

2. Елена Темникова — Давай улетим

3. Imagine Dragons — Thunder

4. Егор Крид — Потрачу

5. Баста — Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант)

6. Imagine Dragons — Believer

7. Ed Sheeran — Shape of You

8. Егор Крид — Не могу

9. T-Fest & Скриптонит — Ламбада

10. SEREBRO — Между нами любовь