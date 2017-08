Американская певица и автор песен Тейлор Свифт вернулась после продолжительного перерыва. Премьера нового трека исполнительницы под названием «Look What You Made Me Do» состоялась сегодня в «iTunes». Вместе с Тейлор над синглом работал продюсер и автор песен Джек Антонофф.

В отличие от предыдущих синглов, работа получилась довольно мрачной, как в тексте, так и в плане музыки, а в сочетании это дало совершенно новое звучание.

Также стоит отметить, что в «Look What You Made Me Do» был использован семпл трека «I’m Too Sexy» британской группы Right Said Fred. Спустя несколько часов после релиза песня возглавила «iTunes» 36 стран, включая США, Австралию, Канаду, и занимает 15-ю строчку в России.

На днях все социальные страницы Тейлор опустели — это вызвало большие волнения среди её поклонников. Но оказалось, что чистка социальных сетей — первый шаг к началу новой музыкальной эры певицы.

Трек «Look What You Made Me Do» стал первым синглом в поддержку шестого студийного альбома Свифт «Reputation», выход которого намечен на 10 ноября этого года. Уже известно, что в лонгплей войдёт 15 треков. Также в ближайшее время ожидается премьера видеоклипа на лид-сингл.

Предыдущий альбом Тейлор «1989» был выпущен в октябре 2014 года и смог продержаться на вершине американского альбомного чарта «Billboard 200» 11 недель. В 2016 году лонгплей получил «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года». На данный момент мировые продажи альбома преодолели порог в 10 млн копий.