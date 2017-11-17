Австралийцы Tame Impala, не выпускавшие альбомов с 2015 года, представили на суд слушателей «Currents B-Sides & Remixes». В треклист сборника, который уже доступен на всех популярных цифровых платформах, вошли три новые песни и два ремикса.

Интересно, что EP стал частью переиздания пластинки «Currents», вышедшей в 2015 году. Помимо цифровой версии сборника, поклонники австралийской инди-группы смогут приобрести бокс-сет «Currents Collectors Edition», который поступит в продажу сегодня – 17 ноября 2017 года.

Отметим, что альбом «Currents» стал одним из самых расхваленных релизов 2015 года и получил положительные оценки от NME, Pitchfork, Spin и практически всех остальных ведущих музыкальных СМИ.



