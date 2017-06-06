Слово «stan» из песни Эминема 2000 года было признано лингвистический сообществом и «узаконено» в Оксфордском словаре английского языка.

Согласно определению, «стэн» это существительное, разговорного стиля, обозначающее «настойчивого и навязчивого поклонника какой-либо известной личности», которое, кстати, может быть использовано и в качестве глагола. Например: «Вы же знаете, что я стэнюсь по Кэти Перри, поэтому я был очень рад увидеть обложку её будущего альбома».

Стоит отметить, что в отличие от словарного примера употребления, в песне Эминема оно носит более мрачный смысл.

Происхождения слова, авторы словаря отнесли к 21 веку, с «возможным» упоминанием в песне 2000 года «Stan» американского рэппера.

«Stan» считается одной из самых лучших песен Эминема, а совсем недавно рэпер рассказал, что третий куплет мог бы быть немного другим, не работай он в тот день с обкуренным звукоинженером.

Тем не менее, это не помешало песне внести вклад в развитии английского языка.