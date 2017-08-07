Российский рэпер Никита Легостев aka ST1M представил публике новое музыкальное видео на сингл «Гравитация» с крайнего EP «Выше облаков».

Режиссером клипа выступил Георгий Лизунов, ранее работавший с такими артистами как Noize MC, Rickey F, Слава Басюл, Млечный, Illumate, а также рядом блогеров-миллионников, в числе которых Эльдар Джарахов и Даня Поперечный.

Официальная премьера диска «Выше облаков» состоялась 28 июля.

В настоящее время музыкант работает над продолжением дебютного LP «Я — рэп», которое получило название «Я — рэп 2». Релиз диска будет приурочен к десятилетию первой пластинки. Трек-лист будет содержать большое число гостевых треков, на одном из них уже заявлен Oxxxymiron. Выход «Я — рэп 2» намечен на осень текущего года.