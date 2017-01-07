Российский рок-коллектив Сплин поделился новым видеоклипом на композицию «Храмы». Премьера ролика состоялась на официальном аккаунте музыкантов в сети «YouTube».

По традиции – работа выполнена в стиле минимализма. Ролик вновь представлен в чёрно-белом цвете. Единственное, что доводится наблюдать в видео это Васильева, туннель и салон автомобиля.

Песня «Храм» является частью четырнадцатого студийного альбома Сплинов «Ключ к шифру», релиз которого состоялся 23 сентября.

Пластинка имела успех в «iTunes» и «Google Play», а также была положительно оценена рядом российских музыкальных СМИ, однако, некоторые поклонники обвини коллектив в бесконечном самоподрожание.