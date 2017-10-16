Только что Лос-Анджелесе состоялся долгожданный рэп-баттл между Oxxxymiron’ом и Dizaster’ом. Состязание прошло на площадке «King of the Dot».

Как и ожидалось, поединок не судился. Оба МС показали высочайший уровень подготовки. Нельзя не отметить отличную поддержку российской стороны, что очень хорошо сказалось на атмосфере события.

Баттл прошел в рамках седьмой серии межнациональных поединков «World Domination», где баттловики канадской «KOTD» соревнуются с представителями других стран и площадок.

Напомним, что соревнования проходят по правилам вышеназванной лиги. Каждому MC отводятся три раунда строго по пять минут, за редким исключением, лимит может быть увеличен. Подавляющее количество баттлов не судятся, опять же, если речь не идет о том, кому нужно отдать золотую цепь чемпиона «KOTD».