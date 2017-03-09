В сеть был «слит» новый альбом шведской поп-исполнительницы Зары Ларссон «So Good».

Ознакомится с диском можно на нашей странице в «Вконтакте», однако, мы рекомендуем приобретать лицензионную дискографию Зары Ларссон в «iTunes».

Пластинка стала второй полноформатной студийной работой в дискографии певицы. За продвижение лонгплея отвечают лейблы «Epic» и «TEN», его официальный релиз состоится 17 марта.

Примечательно, что в продюсировании диска приняли участие свыше 20 человек, среди которых стоит отметить Чарли Пута и Clean Bandit.

Ранее, в поддержку альбома было выпущено пять весьма успешных синглов — «Lush Life», «Lush Life», «Ain’t My Fault», «I Would Like», «So Good» и «Symphony».