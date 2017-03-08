В сеть был «слит» новый студийный альбом британской синти-поп команды Depeche Mode «Spirit».

Ознакомиться с пластинкой можно на нашей странице в «Вконтакте», однако, мы рекомендуем поддержать музыкантов и приобретать музыку легально в «iTunes».

Лонгплей стал четырнадцатым в студийной дискографии коллектива, его продюером выступил небезызвестный Джеймс Форд. Выход диска ожидается на лейбле «Columbia».

Ранее, в поддержку альбома, был выпущен ведущий сингл «Where’s the Revolution», снискавший умеренный успех в чартах Европы. На композицию был представлен видеоклип.