Скриптонит заполонил чарты «Apple Music»: по количеству стримов новый альбом рэпера «Праздник на улице 36» занимает высшую строчку чарта, а 6 из 10 самых часто прослушиваемых треков прошедшей недели — это треки Скриптонита.
Возглавляет песенный чарт «Apple Music» трек «Цепи», следом идут «Капли вниз по бёдрам» и «Не забирай меня с пати», на 5-м месте — «Напомни», на 7-й строчке расположился записанный с Бастой сингл «Первый», и замыкает топ-10 песен недели трек «Поворот» при участии Niman.
Официальные чарты «Apple Music» в России за 23-ю неделю 2017.
Альбомы:
1. Скриптонит — Праздник на улице 36;
2. Егор Крид — Что они знают;
3. Каста — Четырёхглавый орёт;
4. Jah Khalib — Если чё, я Баха;
5. Artik & Asti — Номер 1;
6. ЛСП — Tragic City;
7. Ed Sheeran — ÷ (Deluxe);
8. ATL — Лимб;
9. Loboda — H2Lo;
10. Kendrick Lamar — DAMN..
Треки:
1. Скриптонит — Цепи (feat. 104);
2. Скриптонит — Капли вниз по бёдрам (feat. Niman);
3. Скриптонит — Не забирай меня с пати (feat. Надя Дорофеева);
4. Imagine Dragons — Thunder;
5. Скриптонит — Напомни;
6. Грибы — Тает лёд;
7. Скриптонит — Первый (feat. Баста);
8. Елена Темникова — Давай улетим;
9. Егор Крид — Потрачу;
10. Скриптонит — Поворот (feat. Niman).
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