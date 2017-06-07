Скриптонит заполонил чарты «Apple Music»: по количеству стримов новый альбом рэпера «Праздник на улице 36» занимает высшую строчку чарта, а 6 из 10 самых часто прослушиваемых треков прошедшей недели — это треки Скриптонита.

Возглавляет песенный чарт «Apple Music» трек «Цепи», следом идут «Капли вниз по бёдрам» и «Не забирай меня с пати», на 5-м месте — «Напомни», на 7-й строчке расположился записанный с Бастой сингл «Первый», и замыкает топ-10 песен недели трек «Поворот» при участии Niman.

Официальные чарты «Apple Music» в России за 23-ю неделю 2017.

Альбомы:

1. Скриптонит — Праздник на улице 36;

2. Егор Крид — Что они знают;

3. Каста — Четырёхглавый орёт;

4. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

5. Artik & Asti — Номер 1;

6. ЛСП — Tragic City;

7. Ed Sheeran — ÷ (Deluxe);

8. ATL — Лимб;

9. Loboda — H2Lo;

10. Kendrick Lamar — DAMN..

Треки:

1. Скриптонит — Цепи (feat. 104);

2. Скриптонит — Капли вниз по бёдрам (feat. Niman);

3. Скриптонит — Не забирай меня с пати (feat. Надя Дорофеева);

4. Imagine Dragons — Thunder;

5. Скриптонит — Напомни;

6. Грибы — Тает лёд;

7. Скриптонит — Первый (feat. Баста);

8. Елена Темникова — Давай улетим;

9. Егор Крид — Потрачу;

10. Скриптонит — Поворот (feat. Niman).