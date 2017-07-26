Skrillex записал новый сингл «Would You Ever», а также представил одноименный видеоклип в его поддержку. В создании композиции принял участие певец, продюсер и автор песен Джейсон Бойд, более известный как Poo Bear.

Ожидается, что «Would You Ever» станет частью грядущей пластинки музыканта. Детали студийника пока не разглашаются.

Последний и единственный EP «Recess» Skrillex презентовал ещё в марте 2014 года, а в 2015 и в 2016 годах артист был занят выпуском дебютного диска для проекта «Jack Ü» c говорящим названием «Skrillex and Diplo Present Jack Ü».