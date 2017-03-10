Сегодня на всех цифровых площадках состоялся весьма неожиданный и оттого не менее ожидаемый релиз – вышел совместный дуэт популярных певиц современной поп-музыки Сии и P!nk. Песня получила название «Waterfall» и записана норвежским дуэтом Stargate (Тор Эрик Хермансен и Миккель Эриксен – прим.ред). Трек стал первым официальным синглом с готовящегося дебютного сольного альбома норвежцев и спродюсирован Diplo. Дуэт Stargate стал известен в конце 90-х годов как один из самых лучших хитмейкеров и продюсеров и на данный момент имеет в своей копилке работу над музыкой Бейонсе, Дрейка, Diplo, Major Lazer, Селены Гомез, Ne-Yo, Coldplay и многих других. Stargate и Сиа уже работали вместе над хитом Рианны «Diamonds» и музыкой для Джесси Джей. После долгих лет работы над чужими проектами, Stargate решили выпустить музыку под собственным именем с приглашенными звездными артистами на вокале. Следом за синглом с Сией и P!nk последуют новые песни, которые выльются в полноценный альбом и тур. Для первого сингла Stargate выбрали Сию, которая находилась в топе списка кандидатур.

Stargate рассказали о записи песни: «Это была идея Сии спеть «Waterfall» с P!nk! Она сказала: «Я сделаю это, если только P!nk будет участвовать!», и мы ответили: «Конечно! Это было бы круто!». Когда P!nk пришла в студию, она была свободной, легкой и поддерживающей. Она сказала: «Я люблю делать что-то особенное, потому как это помогает мне выйти из собственной зоны комфорта».