Австралийская музыкальная исполнительница Сиа выпустила новую версию композиции «Move Your Body». Премьера уже доступна в магазине «iTunes» ряда стран. Однако, ознакомиться с новинкой можно уже сейчас в нашем паблике в «Вконтакте».

Новая версия песни, получившая название «Single Mix», стала четвёртым синглом в поддержку седьмого студийника певицы «This Is Acting». Альбом поступил в продажу в январе прошлого года и снискал успех в Австралии, США, Великобритании и других странах.

В поддержку диска ранее было выпущено три успешных сингла: «Alive», «Cheap Thrills» с Шоном Полом и «The Greatest» с Кендриком Ламаром.