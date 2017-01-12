На официальном аккаунте популярной австралийской музыкальной исполнительницы Сии в сети «YouTube» состоялась премьера нового лирик-видео на трек «Move Your Body».

Новинка вполне может сойти за полноценный клип. Снова в ролике нам доводиться видеть фирменный парик, ставший уже неким символом певицы.

Напомним, что версия версия трека «Move Your Body», ставшая четвёртым синглом в поддержку седьмой студийной пластинки певицы «This Is Acting», отличается от альбомной.

На данный момент трек не успел проявить себя в музыкальных хит-парадах.