17 ноября вышел рождественский альбом Sia под названием «Everyday Is Christmas». В него вошли 10 совершенно новых оригинальных треков певицы.
На обложке красуется бессменная танцовщица клипов Sia – Мэдди Зиглер. Также известно, что в данный момент певица снимает свой первый фильм, в котором Мэдди сыграет главную героиню.
Напомним, что предыдущий студийный альбом певицы «This Is Acting» вышел в январе 2016 года, получил положительные отзывы критиков и был номинирован на музыкальную премию Грэмми как «лучший вокальный поп-альбом».
Треклист:
- Santa’s Coming For Us
- Candy Cane Lane
- Snowman
- Snowflake
- Ho Ho Ho
- Puppies Are Forever
- Sunshine
- Underneath The Mistletoe
- Everyday is Christmas
- Underneath The Christmas Lights
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