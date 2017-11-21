SIA - Everyday Is Christmas

17 ноября вышел рождественский альбом Sia под названием «Everyday Is Christmas». В него вошли 10 совершенно новых оригинальных треков певицы.

На обложке красуется бессменная танцовщица клипов Sia – Мэдди Зиглер. Также известно, что в данный момент певица снимает свой первый фильм, в котором Мэдди сыграет главную героиню.

Напомним, что предыдущий студийный альбом певицы «This Is Acting» вышел в январе 2016 года, получил положительные отзывы критиков и был номинирован на музыкальную премию Грэмми как «лучший вокальный поп-альбом».

Треклист:

  1. Santa’s Coming For Us
  2. Candy Cane Lane
  3. Snowman
  4. Snowflake
  5. Ho Ho Ho
  6. Puppies Are Forever
  7. Sunshine
  8. Underneath The Mistletoe
  9. Everyday is Christmas
  10. Underneath The Christmas Lights

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