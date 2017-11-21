17 ноября вышел рождественский альбом Sia под названием «Everyday Is Christmas». В него вошли 10 совершенно новых оригинальных треков певицы.

На обложке красуется бессменная танцовщица клипов Sia – Мэдди Зиглер. Также известно, что в данный момент певица снимает свой первый фильм, в котором Мэдди сыграет главную героиню.

Напомним, что предыдущий студийный альбом певицы «This Is Acting» вышел в январе 2016 года, получил положительные отзывы критиков и был номинирован на музыкальную премию Грэмми как «лучший вокальный поп-альбом».

Треклист:

Santa’s Coming For Us Candy Cane Lane Snowman Snowflake Ho Ho Ho Puppies Are Forever Sunshine Underneath The Mistletoe Everyday is Christmas Underneath The Christmas Lights